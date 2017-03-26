Локомотивы следовали навстречу друг другу, один из составов был пустой, другой был нагружен рудой и горюче-смазочным материалом.

Учалы. Башкирия. Следователи Башкирии начали проверку по факту столкновения двух поездов. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, локомотивы следовали навстречу друг другу, один из составов был пустой, другой был нагружен рудой и горюче-смазочным материалом.

Лоб в лоб столкнулись железнодорожные составы, принадлежавшие горнообогатительному комбинату В сообщении не уточняется погиб ли кто-то из машинистов, однако говорится, что «есть пострадавшие».

В настоящее время на место выехала следственная группа, будет произведен осмотр места происшествия и установлены все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет уточняться количество пострадавших из числа работников Учалинского ГОКа, обслуживающих локомотивы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее «ГТРК Башкортостан» сообщила, что при столкновении погибли три человека.