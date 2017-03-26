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      В Татарстане женщина с ножом напала на медсестру, которая приехала на вызов к пятимесячному ребенку

      13:46, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      13:46, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      90
      0
      #Татарстан\n#скорая помощь\n#Набережные Челны\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      90
      0

      Инцидент произошел в Набережных Челнах.

      Набережные Челны. Татарстан. В Татарстане женщина с ножом напала на медсестру, которая приехала на вызов к ее пятимесячному ребенку. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, инцидент произошел в Набережных Челнах.

      По предварительным данным, врачей вызвали маленькой девочке. Когда медики приехали, тетя заболевшего ребенка ранила работника «скорой». В квартире находился и отец девочки, с которым нападавшая распивала алкоголь.

      Сейчас медсестра находится в больнице, ее жизни ничего не урождает. В медучреждение доставили также пятимесячную девочку, ее тетю задержали правоохранители.

      «Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника «скорой помощи», который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете», - говорится в сообщении.

      13:46, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      90
      0
      #Татарстан\n#скорая помощь\n#Набережные Челны\n#происшествие
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