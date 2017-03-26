В Татарстане женщина с ножом напала на медсестру, которая приехала на вызов к пятимесячному ребенку

Инцидент произошел в Набережных Челнах.

Набережные Челны. Татарстан. В Татарстане женщина с ножом напала на медсестру, которая приехала на вызов к ее пятимесячному ребенку. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, инцидент произошел в Набережных Челнах.

По предварительным данным, врачей вызвали маленькой девочке. Когда медики приехали, тетя заболевшего ребенка ранила работника «скорой». В квартире находился и отец девочки, с которым нападавшая распивала алкоголь.

Сейчас медсестра находится в больнице, ее жизни ничего не урождает. В медучреждение доставили также пятимесячную девочку, ее тетю задержали правоохранители.

«Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника «скорой помощи», который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете», - говорится в сообщении.