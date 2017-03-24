В Петербурге мальчик умер во время операции по удалению аденоидов

Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург. В одной из больниц Санкт-Петербурга во время плановой операции по удалению аденоидов скончался семилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

Трагедия случилась в четверг, 23 марта.

В настоящее время обстоятельств случившегося выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Аденоиды — патологически увеличенная глоточная миндалина, которая вызывает затруднение носового дыхания, способствует снижению служа и вызывает другие расстройства.