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      В Петербурге мальчик умер во время операции по удалению аденоидов

      18:50, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:50, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      42
      0
      #дети\n#Санкт-Петербург\n#больницы\n#смерть\n#операция
      Фото: pixabay.com
      42
      0

      Возбуждено уголовное дело.

      Санкт-Петербург. В одной из больниц Санкт-Петербурга во время плановой операции по удалению аденоидов скончался семилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

      Трагедия случилась в четверг, 23 марта.

      В настоящее время обстоятельств случившегося выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

      Аденоиды — патологически увеличенная глоточная миндалина, которая вызывает затруднение носового дыхания, способствует снижению служа и вызывает другие расстройства.

      18:50, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      42
      0
      #дети\n#Санкт-Петербург\n#больницы\n#смерть\n#операция
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