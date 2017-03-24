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      Актера из сериала «Молодежка» госпитализировали в Москве

      15:15, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      15:15, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      54
      0
      #российское кино\n#актеры
      Фото: commons.wikimedia.org
      54
      0

      У 74-летнего Михаила Жигалова обнаружили сердечное заболевание.

      Москва. Актера театра и кино Михаила Жигалова госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали сердечное заболевание, сообщает «Газета».

      В настоящее время 74-летний актер находится в стационаре и проходит курс длительного лечения.

      Михаил Жигалов – заслуженный артист РСФСР, актер театра «Современник». За его плечами – десятки ролей. Многим зрителям он запомнился по сериалам «Молодежка», «Граница: Таежный роман», «Офицеры», «Марш Турецкого». 

      15:15, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      54
      0
      #российское кино\n#актеры
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