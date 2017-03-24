Актера из сериала «Молодежка» госпитализировали в Москве

У 74-летнего Михаила Жигалова обнаружили сердечное заболевание.

Москва. Актера театра и кино Михаила Жигалова госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали сердечное заболевание, сообщает «Газета».

В настоящее время 74-летний актер находится в стационаре и проходит курс длительного лечения.

Михаил Жигалов – заслуженный артист РСФСР, актер театра «Современник». За его плечами – десятки ролей. Многим зрителям он запомнился по сериалам «Молодежка», «Граница: Таежный роман», «Офицеры», «Марш Турецкого».