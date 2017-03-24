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      В Татарстане девушка попала в смертельное ДТП во время онлайн-трансляции

      11:40, 24 марта, 2017
      Дарья Саушина
      11:40, 24 марта, 2017
      Дарья Саушина
      58
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#трагедия\n#смерть\n#онлайн
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      58
      0

      Погибшая снимала себя на телефон.

      Татарстан. Девушка-водитель «Дэу Матиз» попала в ДТП с автобусом ПАЗ. Как сообщают «Вечерние Челны», она вела онлайн-трансляцию из машины.

      Трагедия произошла в четверг, 23 марта, на 11 км трассы Раифа – Кульбаш, в Зеленодольском районе Татарстана.

      По соцсетям уже разлетелось шокирующее видео. Судя по нему, погибшая поставила телефон на приборную панель своего авто. За несколько минут до смерти девушка общалась со своими подписчиками и напевала в машине. 

      В результате ДТП погибла девушка, управлявшая малолитражкой «Дэу Матиз», и пострадало 5 пассажиров автобуса. Всех раненых госпитализировали в Центральную районную больницу.

       

      Смерть в прямом эфире

      В Татарстане девушка попала в смертельное ДТП во время онлайн-трансляции Погибшая снимала себя на телефон.

      11:40, 24 марта, 2017
      Дарья Саушина
      58
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#трагедия\n#смерть\n#онлайн
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