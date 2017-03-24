В Татарстане девушка попала в смертельное ДТП во время онлайн-трансляции

Погибшая снимала себя на телефон.

Татарстан. Девушка-водитель «Дэу Матиз» попала в ДТП с автобусом ПАЗ. Как сообщают «Вечерние Челны», она вела онлайн-трансляцию из машины.

Трагедия произошла в четверг, 23 марта, на 11 км трассы Раифа – Кульбаш, в Зеленодольском районе Татарстана.

По соцсетям уже разлетелось шокирующее видео. Судя по нему, погибшая поставила телефон на приборную панель своего авто. За несколько минут до смерти девушка общалась со своими подписчиками и напевала в машине.

В результате ДТП погибла девушка, управлявшая малолитражкой «Дэу Матиз», и пострадало 5 пассажиров автобуса. Всех раненых госпитализировали в Центральную районную больницу.