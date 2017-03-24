Шесть военнослужащих Росгвардии погибли при нападении боевиков в Чечне

Вооруженная группа пыталась прорваться на территорию военной части.

Чечня. Сегодня ночью боевики напали на Росгвардию. Шесть из восьми боевиков удалось ликвидировать, сообщает «НТВ».

Двое нападавших скрылись. Со стороны Росгвардии есть раненые, шесть человек погибли.

Бандиты имели при себе огнестрельное оружие и боеприпасы. На телах двух из них обнаружены муляжи поясов смертников.

Перестрелка в районе КПП в станице Наурской произошла с 02:00 и 03:00 часами ночи.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что «в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы».