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      На питерском заводе «Армалит» загорелась трансформаторная подстанция

      11:30, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      11:30, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      117
      0
      #Санкт-Петербург\n#завод\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      117
      0

      Пожару присужден повышенный уровень сложности.

      Санкт-Петербург. Трансформаторная подстанция загорелась в четверг утром на территории питерского завода. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, сообщает «Фонтанка».

      Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу уточняет: «В отдельно стоящем сооружении трансформаторной подстанции происходит горение масла, трансформатор обесточен».

      В 08:45 пожарные локализовали возгорание. В результате ЧП перестали работать светофоры и многие дома в районе метро «Кировский завод» остались без света.

      Литейный завод был основан в 1878 году. В настоящее время предприятие занимается литейным производством, производит арматуру для различных отраслей.

      11:30, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      117
      0
      #Санкт-Петербург\n#завод\n#пожар
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