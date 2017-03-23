На питерском заводе «Армалит» загорелась трансформаторная подстанция

Пожару присужден повышенный уровень сложности.

Санкт-Петербург. Трансформаторная подстанция загорелась в четверг утром на территории питерского завода. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, сообщает «Фонтанка».

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу уточняет: «В отдельно стоящем сооружении трансформаторной подстанции происходит горение масла, трансформатор обесточен».

В 08:45 пожарные локализовали возгорание. В результате ЧП перестали работать светофоры и многие дома в районе метро «Кировский завод» остались без света.

Литейный завод был основан в 1878 году. В настоящее время предприятие занимается литейным производством, производит арматуру для различных отраслей.