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      В Красноярском крае пациентка избила фельдшера скорой помощи

      10:50, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      10:50, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      120
      0
      #преступления\n#врач
      Фото: pixabay.com
      120
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      Так она отреагировала на замечание о несвоевременном обращении за медпомощью.

      Канск. Россия. В Канске 36-летняя пациентка, вызвавшая скорую помощь, ударила фельдшера. По данным Следственного комитета России по Красноярскому краю, происшествие случилось 19 марта 2017 года.

      26-летняя фельдшер сделала замечание пациентке, что та поздно обратилась за медицинской помощью. В ответ женщина ударила медработника, и та упала. Фельдшера доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, назначена судебно-медицинская экспертиза.

      Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.

      10:50, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      120
      0
      #преступления\n#врач
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