В Красноярском крае пациентка избила фельдшера скорой помощи

Так она отреагировала на замечание о несвоевременном обращении за медпомощью.

Канск. Россия. В Канске 36-летняя пациентка, вызвавшая скорую помощь, ударила фельдшера. По данным Следственного комитета России по Красноярскому краю, происшествие случилось 19 марта 2017 года.

26-летняя фельдшер сделала замечание пациентке, что та поздно обратилась за медицинской помощью. В ответ женщина ударила медработника, и та упала. Фельдшера доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.