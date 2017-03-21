Дуров предстал в образе шахида «ВКонтакте»

Шокирующее фото основателя соцсети появилось на его страничке сегодня ночью.

Россия. «ВКонтакте» на странице Павла Дурова обновилась аватарка. Как сообщает «НТВ», на ней он изображен в черных обрезанных перчатках, с густой черной бородой. Правой рукой Дуров делает жест радости во славу Аллаха, а левой держит предмет, похожий на оружие. В нижней части снимка – строка с арабским текстом.

«НТВ» ссылается на «Лента.ру», которая утверждает, что данное фото лишь коллаж, сделанный в фотошопе. На оригинальном снимке изображен смертник запрещенного в России «Исламского государства».

Павел Дуров пока никак не прокомментировал аватарку на своей страничке. Ранее он в «Твиттере» опубликовал фотографию на паспорт и пошутил, что похож там на террориста, который любит пользоваться Telegram.

Фото Дурова в новом имидже появилось в соцсети 21 марта после сбоя на сайте.