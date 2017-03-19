8-летний мальчик утонул в колодце на аэродроме в Подмосковье

Ребенок полез за игрушкой, но упал и захлебнулся.

Подмосковье. В Подмосковье 8-летний мальчик утонул в пожарном колодце на аэродроме. Как сообщает Lenta.ru, его родители в это время прыгали с парашютом.

Трагедия произошла в деревне Большое Грызлово, где проходил слет парашютистов. Дети играли с летающей тарелкой. Когда игрушка упала в пожарный колодец, один из мальчиков полез ее доставать, но упал и захлебнулся.

В данный момент следственное управление СК России по Московской области проводит проверку.