  • $ 57.93 ↓
  • € 62.37 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      8-летний мальчик утонул в колодце на аэродроме в Подмосковье

      14:45, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      14:45, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      154
      0
      #дети\n#смерть\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      154
      0

      Ребенок полез за игрушкой, но упал и захлебнулся.

      Подмосковье. В Подмосковье 8-летний мальчик утонул в пожарном колодце на аэродроме. Как сообщает Lenta.ru, его родители в это время прыгали с парашютом.

      Трагедия произошла в деревне Большое Грызлово, где проходил слет парашютистов.  Дети играли с летающей тарелкой. Когда игрушка упала в пожарный колодец, один из мальчиков полез ее доставать, но упал и захлебнулся.

      В данный момент следственное управление СК России по Московской области проводит проверку. 

      14:45, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      154
      0
      #дети\n#смерть\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа