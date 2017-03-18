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      Смерть топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО расследуют по статье «Убийство»

      17:20, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      17:20, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      183
      0
      #Москва\n#мошенничество\n#уголовное дело\n#Роскосмос\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      183
      0

      У потерпевшего обнаружили две колотые раны на груди и ранение в  области шеи.

      Москва. Уголовное дело по факту обнаружения тела топ-менеджера «Роскосмоса» в московском СИЗО на Выборгской улице возбудили по статье «Убийство». Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

      По данным следователей, на теле мужчины 1965 года рождения, арестованного по делу о мошенничестве, обнаружены «два ножевых ранения в области грудной клетки и ранение в области шеи».

      Правоохранители допрашивают сокамерников погибшего. Нож, найденные рядом с телом, изъят и направлен на экспертизу.

      Напомним, ранее в московском СИЗО обнаружили мертвым бывшего исполнительного директора корпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова. Он проходил по делу о многомиллионном мошенничестве.

      17:20, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      183
      0
      #Москва\n#мошенничество\n#уголовное дело\n#Роскосмос\n#убийство
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