Смерть топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО расследуют по статье «Убийство»

У потерпевшего обнаружили две колотые раны на груди и ранение в области шеи.

Москва. Уголовное дело по факту обнаружения тела топ-менеджера «Роскосмоса» в московском СИЗО на Выборгской улице возбудили по статье «Убийство». Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

По данным следователей, на теле мужчины 1965 года рождения, арестованного по делу о мошенничестве, обнаружены «два ножевых ранения в области грудной клетки и ранение в области шеи».

Правоохранители допрашивают сокамерников погибшего. Нож, найденные рядом с телом, изъят и направлен на экспертизу.

Напомним, ранее в московском СИЗО обнаружили мертвым бывшего исполнительного директора корпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова. Он проходил по делу о многомиллионном мошенничестве.