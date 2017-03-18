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      Бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» нашли мертвым в СИЗО

      12:54, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      12:54, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      143
      0
      #Москва\n#смерть\n#уголовное дело\n#Роскосмос\n#СИЗО
      Фото: pixabay.com
      143
      0

      Предположительно причиной смерти явились две колотые раны в области груди.

      Москва. Бывшего исполнительного директора корпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова обнаружили мертвым в московском СИЗО. Возможно, причина смерти носит криминальный характер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

      «На теле Евдокимова обнаружены два колотых ранения в области груди. Предположительно они явились причиной смерти», - передает агентство слова своего информатора.

      Представитель московского управления СК России Юлия Иванова подтвердила факт насильственной смерти в СИЗО мужчины, не идентифицировав его по имени, но отметив, что он 1965 года рождения. На сайте госкорпорации указано, что Владимир Евдокимов родился в 1961 году.

      Владимира Евдокимова арестовали по обвинению в многомиллионом мошенничестве.

      12:54, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      143
      0
      #Москва\n#смерть\n#уголовное дело\n#Роскосмос\n#СИЗО
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