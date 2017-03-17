Уголовное дело возбудили в Казани после нападения на торговый центр «Алтын»

Группа молодых людей в медицинских масках пробежали по первому этажу, разбивая по пути витрины торговых точек.

Казань. Татарстан. В Казани возбудили уголовное дело после нападения группы молодых людей на торговый центр «Алтын». Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, сообщение в правоохранительные органы поступило 16 марта около 18:00. Очевидцы сообщили, что группа молодых людей в медицинских масках пробежала по 1 этажу, разбивая по пути витрины торговых точек.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа, с места происшествия изъяты следы нападавших, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

По данным «Лайфа», камеры видеонаблюдения зафиксировали 11 человек в чёрных костюмах и медицинских масках, которые строем вбегают в двери торгового центра, снося всё на своём пути, громя витрины и расталкивая покупателей. Кто-то из продавцов пытается дать отпор и бросает в налётчиков стулья. Также слышны крики сотрудников с призывами бить обидчиков.

Пробежав по магазину, хулиганы покинули здание через другой выход и скрылись в неизвестном направлении на автомобилях.