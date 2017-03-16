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      Новости России

      Мужчина в Ярославле провалился под асфальт на автобусной остановке

      16:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      16:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
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      #МВД\n#происшествие\n#остановка
      Фото: @arzik2
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      Пострадавший не смог выбраться сам и ему на помощь приехала полиция.

      Ярославль. 51-летний житель Ярославля полностью провалился под асфальт на транспортной остановке на пересечении улиц Большая октябрьская и Городской вал. Как пишет «Лифе», мужчина не смог самостоятельно выбраться и ему на помощь приехал наряд полиции.

      В Ярославле человек провалился под землю прямо на остановке

      «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, вытащили из промоины мужчину, который получил ушибы. Он был передан полицейскими бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили изданию в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

      16:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      100
      0
      #МВД\n#происшествие\n#остановка

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