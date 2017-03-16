Мужчина в Ярославле провалился под асфальт на автобусной остановке

Пострадавший не смог выбраться сам и ему на помощь приехала полиция.

Ярославль. 51-летний житель Ярославля полностью провалился под асфальт на транспортной остановке на пересечении улиц Большая октябрьская и Городской вал. Как пишет «Лифе», мужчина не смог самостоятельно выбраться и ему на помощь приехал наряд полиции.

В Ярославле человек провалился под землю прямо на остановке

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, вытащили из промоины мужчину, который получил ушибы. Он был передан полицейскими бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили изданию в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.