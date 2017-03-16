Намеренно наехавшему на школьника в Приозерске водителю предъявили обвинение

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области.

Приозерск. Водителю иномарки, который намеренно наехал на школьника, стрелявшего по машине из игрушечного автомата, предъявили обвинение. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области.

«Предъявлено обвинение водителю внедорожника, совершившему наезд на ребенка и применившему к нему насилие. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и пунктом «д» части 2 статьи 127 УК России («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего»)», — говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел 9 марта 2017 года в городе Приозерске Ленинградской области двое детей играли около дороги, стреляя из игрушечного автомата по машинам. В итоге водитель одной из проезжающих машин рассердился, наехал на ребенка, после чего заставил стоять на коленях до приезда полиции.