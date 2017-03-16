3 человека погибли и 11 пострадали в ДТП с туристическим автобусом под Выборгом

Всего в транспорте находился 31 пассажир.

Санкт-Петербург. В аварии с туристическим автобусом в Выборгском районе Ленинградской области погибло 3 человек. Как сообщает «Интерфакс», еще 11 пассажиров пострадали.

«В автобусе находился 31 пассажир. В результате ДТП погибли 3 человека. 11 человек травмировано», - сказали в пресс-службе правительства региона агентству.

Информация о ДТП появилась в 08:55 в четверг, 16 марта. Авария произошла в районе поселка Михайловское на 16 км автодороги «Скандинавия». Туристический пассажирский автобус съехал в кювет.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, «скорая помощь».