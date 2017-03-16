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      Новости России

      3 человека погибли и 11 пострадали в ДТП с туристическим автобусом под Выборгом

      12:03, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      12:03, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      133
      0
      #ГИБДД\n#туристы\n#автобус\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      133
      0

      Всего в транспорте находился 31 пассажир.  

      Санкт-Петербург. В аварии с туристическим автобусом в Выборгском районе Ленинградской области погибло 3 человек. Как сообщает «Интерфакс», еще 11 пассажиров пострадали.

      «В автобусе находился 31 пассажир. В результате ДТП погибли 3 человека. 11 человек травмировано», - сказали в пресс-службе правительства региона агентству.

      Информация о ДТП появилась в 08:55 в четверг, 16 марта. Авария произошла в районе поселка Михайловское на 16 км автодороги «Скандинавия».  Туристический пассажирский автобус съехал в кювет.

      На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, «скорая помощь».

      12:03, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      133
      0
      #ГИБДД\n#туристы\n#автобус\n#происшествие

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