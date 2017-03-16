Авиарейс Москва – Томск вынужденно приземлился в Екатеринбурге из-за больного пассажира

После приземления гражданина сняли с рейса, а самолет отправился дальше.
Екатеринбург. В Екатеринбурге из-за больного пассажира вынужденно сел самолет, следующий из Москвы в Томск. Об этом пишет «Российская Газета».
«Экипаж по время выполнения рейса Москва-Томск запросил вынужденную посадку в Кольцово из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров», - сообщили изданию официальный представитель екатеринбургского аэропорта Сергей Антонов.
Посадка прошла в штатном режиме. Заболевшего пассажира сняли с рейса, а самолет отправился дальше.
«Предварительно у нее диагностировали хондроз шейного отдела позвоночника и послеобморочное состояние», - рассказала пресс-секретаря уральского МВД Елена Епимахова.
Пассажирка от госпитализации отказалась, но и дальше не полетела. Сейчас она находится в Екатеринбурге.