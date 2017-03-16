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      Новости России

      Авиарейс Москва – Томск вынужденно приземлился в Екатеринбурге из-за больного пассажира

      09:33, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      09:33, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      128
      0
      #Екатеринбург\n#авиаперелёты\n#авиарейсы\n#пассажиры
      Фото: pixabay.com
      128
      0

      После приземления гражданина сняли с рейса, а самолет отправился дальше.

      Екатеринбург. В Екатеринбурге из-за больного пассажира вынужденно сел самолет, следующий из Москвы в Томск. Об этом пишет «Российская Газета».

      «Экипаж по время выполнения рейса Москва-Томск запросил вынужденную посадку в Кольцово из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров», - сообщили изданию официальный представитель екатеринбургского аэропорта Сергей Антонов.

      Посадка прошла в штатном режиме. Заболевшего пассажира сняли с рейса, а самолет отправился дальше.

      «Предварительно у нее диагностировали хондроз шейного отдела позвоночника и послеобморочное состояние», - рассказала пресс-секретаря уральского МВД Елена Епимахова.

      Пассажирка от госпитализации отказалась, но и дальше не полетела. Сейчас она находится в Екатеринбурге.

      09:33, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      128
      0
      #Екатеринбург\n#авиаперелёты\n#авиарейсы\n#пассажиры

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