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Новости России

Младенец в Астраханской области попал в больницу после обряда «знахарки»

19:20, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
19:20, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
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#дети\n#здоровье\n#семья\n#Астраханская область\n#происшествие
Фото: torange.biz
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Женщина сделала надрезы на лбу двухмесячной девочки, чтобы «заговорить» пупочную грыжу.

Новый Рычан. Астраханская область. Двухмесячная девочка в Астраханской области попала в больницу после обряда «знахарки». Как пишут Вести, грудничка привезли в больницу сотрудники «Скорой помощи».

Родители малышки объяснили, что перед произошедшим возили дочь к знахарке в село Новый Рычан. Женщина сделала надрезы на лбу девочки, чтобы «заговорить» пупочную грыжу. В итоге у девочки началось кровотечение, которое родители не смогли остановить.

При транспортировке в больницу ребенок от потери крови впал в кому.

19:20, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
50
0
#дети\n#здоровье\n#семья\n#Астраханская область\n#происшествие

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