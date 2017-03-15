Младенец в Астраханской области попал в больницу после обряда «знахарки»

Женщина сделала надрезы на лбу двухмесячной девочки, чтобы «заговорить» пупочную грыжу.

Новый Рычан. Астраханская область. Двухмесячная девочка в Астраханской области попала в больницу после обряда «знахарки». Как пишут Вести, грудничка привезли в больницу сотрудники «Скорой помощи».

Родители малышки объяснили, что перед произошедшим возили дочь к знахарке в село Новый Рычан. Женщина сделала надрезы на лбу девочки, чтобы «заговорить» пупочную грыжу. В итоге у девочки началось кровотечение, которое родители не смогли остановить.

При транспортировке в больницу ребенок от потери крови впал в кому.