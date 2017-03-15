Фигурантом дела стала чиновница Минкомсвязи Ирина Лаптева.

Ижевск. Удмуртия. Следователи возбудили первое уголовное дело о незаконном начислении премий главе «Почты России» Дмитрию Страшнову. Как пишет Интерфакс, фигурантом дела при этом стала чиновница Минкомсвязи Ирина Лаптева.

Женщина занимает должность директора департамента организационного развития.

Следователи полагают, что именно Лаптева распорядилась выплатить Страшнову 46 млн рублей в качестве зарплаты за 2014-2015 годах, а также премии по итогам 2014 года на сумму в 82 млн рублей.

Ранее прокуратура провела в отношении главы «Почты России» две проверки, результаты которых направила в Следственный комитет с предложением возбудить уголовные дела.