Еще пятеро попали в больницу.

Камчатка. Четыре моряка среднего рыболовецкого морского судна (СРМС) «Изумруд» на Камчатке умерли от отравления спиртосодержащей жидкостью. Как пишет РБК, всего отравилось 10 человек.

К судну было направлено 5 медицинских бригад, но четверо пострадавших скончались до прибытия помощи. Пять человек попали в больницу.

«Один мужчина находится в реанимации краевой больницы имени Лукашевского, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое», - рассказал заместитель председателя правительства региона Валерия Карпенко.

Остальные отравившиеся находятся в терапевтическом отделении городской больницы № 2 Петропавловска-Камчатского. Состояние их здоровья не вызывает опасений, отметил Карпенко.

По факту гибели моряков Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по части 3 статьи 238 УК России («Сбыт товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).