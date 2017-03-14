Школьник получил травмы.

Приозерск. В Приозерске водитель иномарки сбил мальчика, который стрелял по его машине из игрушечного автомата. Как пишет «Лайф», происшествие сняли камеры наблюдения, установленные на крыльце магазина в центре города - на пересечении улиц Чапаева и Северопарковой.

Двое мальчишек стреляли из игрушечных автоматов по проезжающим автомобилям. Одному из водителей это не понравилось, он развернул машину и начал догонять школьника. Джип вылетел на газон и сбил ребёнка, вытолкнув бампером на проезжую часть. После этого водитель схватил мальчишку, поставил его на колени перед машиной и вызвал полицию. В такой позе ребёнок простоял на обочине 15 минут в ожидании правоохранителей.

Поле того, как полицейские приехали на место происшествия, они осмотрели машину. Затем водитель джипа пересел в свой автомобиль и уехал, ребёнок с автоматом отправился с полицейскими. Мальчика привезли домой.

Позже знакомые родителей школьника передали им видео с камер наблюдения, и они обратились в травмпункт. У третьеклассника диагностировали ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга.