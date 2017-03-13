  • $ 59.13 ↓
  • € 63.27 ↑

Окно авторизации и регистрации


CAPTCHA

Сусанин / Новости из Удмуртии, об Удмуртии, ПФО, России и Мире на сайте Сусанин

Женщина в Москве умерла после пластической операции

18:06, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
18:06, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
430
0
#Москва\n#операция\n#происшествие
Фото: pixabay.com
430
0

По предварительным данным, смерть наступила из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Москва. В Москве женщина умерла после пластической операции. Как пишут «Известия», по предварительным данным, смерть наступила из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

48-летняя москвичка почувствовала себя плохо 11 марта, на следующий день после операции. Женщину сразу же перевели в реанимацию, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются сотрудники клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

18:06, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
430
0
#Москва\n#операция\n#происшествие

Рекомендуем

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мультимедиа