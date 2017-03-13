Звери загрызли трех домашних животных.

Хабаровский край. В Хабаровском крае начали отлов нападавших на собак тигров. Как пишет Lenta.ru, об этом сообщили в Минприроды.

Начальник отдела сохранения объектов животного мира краевого ведомства Юрий Колпак заявил, что несмотря на то, что на отлов хищников получено разрешение, он надеется, «что их удастся отпугнуть, и они уйдут в тайгу». Если зверей удастся поймать, их поместят в реабилитационный центр «Утес».

Речь идет о тигрице и ее двухлетнем детеныше. Из-за них в поселке погибли три собаки. Жители населенных пунктов не раз видели животных на дорогах и обратились к властям. В региональном министерстве природных ресурсов приняли решение отловить тигров, поскольку они подошли к домам человека.

Ранее директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев допустил, что причиной такого поведения животных стал возраст тигренка, который почувствовал самостоятельность и привык к легкой добыче.