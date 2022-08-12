Эксперт опроверг возможность порчи банковских карт при хранении их со смартфонами

Москва. Пластиковые карты банков можно носить в одном кармане и даже в одном чехле с мобильным телефоном. Это не ведет к размагничиванию карты, рассказал Ленте.ру доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Российского технологического университета МИРЭА Евгений Кашкин.

«Нельзя хранить банковские карты в чехле смартфона» — это, пожалуй, самая распространенная городская легенда недавнего времени из сферы личных финансов. Якобы магнитная полоса на карточке может размагнититься от воздействия телефона. К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита», — приводит сайт слова специалиста.

По словам Евгения Кашкина, электромагнитное излучение современных смартфонов является слишком слабым, чтобы воздействовать на карту. К тому же сейчас их снабжают чипами, а магнитная полоса сохраняется лишь для использования в старых терминалах, которые на чипы не реагируют.

В то же время носить карту вместе с телефоном нежелательно ввиду риска потерять сразу и то и другое. Если они попадут в руки мошенников, им будет проще завладеть деньгами жертвы, отметил эксперт.

Также он напомнил, что карту можно испортить сгибанием, сыростью, воздействием экстремально высоких и низких температур. В частности, нельзя оставлять пластик на солнцепеке, например, на приборной панели автомобиля.