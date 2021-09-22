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МВД России применит искусственный интеллект для розыска убийц

12:36, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
МВД России применит искусственный интеллект для розыска убийц
12:36, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
78
0
#Россия\n#МВД\n#полиция\n#информационные технологии
Фото: ИА Сусанин
78
0

Система будет проводить анализ оставленного преступником биоматериала и определять его фенотип.

Москва. Россия. Министерство внутренних дел России планирует применить искусственный интеллект для розыска серийных убийц. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант».

Подразделение МВД разместило тендер на исследовательскую работу. Ведомство хочет понять, насколько возможно использовать искусственный интеллект для определения фенотипа — наблюдаемого признака преступника. В частности, речь идёт о выявлении цвета кожи, глаз и волос, также это включает в себя телосложение, группу крови и прочее. Анализ будет проводиться на основе биоматериала, оставленного преступником — это может быть волос, слюна, кровь и так далее.

Эксперты считают, что применение искусственного интеллекта для установления биологических параметров возможно, ведь подобные технологии применяются, например, для установления отцовства.

12:36, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
78
0
#Россия\n#МВД\n#полиция\n#информационные технологии
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