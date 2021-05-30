Для борьбы с пьяными водителями в России предложили использовать алкозамки

Идею оценили Минпромторг и ГИБДД.



Севастополь. В правила дорожного движения России могут внести изменения, обязывающие осужденных за вождение в нетрезвом виде устанавливать на свои машины алкозамки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

Чиновник озвучил новость в рамках форума «Интеллект машин и механизмов» 30 мая в Севастополе. По словам замминистра, предложение обсуждается с ГИБДД.

Алкозамок – устройство, не позволяющее завести двигатель автомобиля в случае, если он нетрезв. Используется в ряде штатов США в качестве ограничительной меры в отношении злостных нарушителей ПДД.

Василий Шпак пояснил, что в России алкозамки будут использоваться отечественные, с собственным программным обеспечением. От зарубежных аналогов их отличает невозможность «подменить» автовладельца, который за ним закреплен, другим человеком на время проверки. Также алкозамки планируется интегрировать в систему ГЛОНАСС. Устанавливать устройства на машины виновных в пьяном вождении обяжут за свой счет.

Изменения в законодательство по внедрению алкозамков в России могут принять до конца текущего года, добавил замминистра.

Возможно также, что устройства будут устанавливать на такси, автобусы, грузовики и машины, которые сдают в аренду.