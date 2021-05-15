Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид Первый удмуртский крематорий Лонгрид

В Госдуме России усомнились в законности новой политики конфиденциальности WhatsApp

18:05, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
В Госдуме России усомнились в законности новой политики конфиденциальности WhatsApp
18:05, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
81
0
#Россия\n#интернет\n#Госдума\n#мессенджер\n#ограничения
Фото: pixabay.com
81
0

Мессенджер обвиняют в неэтичности по отношению к пользователям.

Москва. Новые условия использования WhatsApp вступили в силу 15 мая. Начиная с этого дня мессенджер может блокировать звонки и сообщения с аккаунтов, владельцы которых не приняли политику конфиденциальности. Об этом пишут “Известия”.

Этот шаг со стороны WhatsApp не отвечет требованиям этики и законам России – такое заявление сделал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими, или лишитесь аккаунтов», - цитирует издание слова парламентария.

Согласно российскому законодательству о персональных данных, оператор обязан запросить разрешение у пользователя на передачу сведений о нем третьим лицам. По мнению депутата, формально WhatsApp соблюдает данное условие, однако делает это в ультимативной форме, лишая граждан возможности выбора. 

Пользователям WhatsApp в течение нескольких недель будут напоминать о необходимости принять условия или предложат экспортировать историю сообщений и удалить аккаунт.

Напоним, в начале января WhatsApp ввел обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook и его “семейство приложений” для анализа их предпочтений и привычек. Позже мессенджер отсрочил обновление на 15 мая. 

18:05, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
81
0
#Россия\n#интернет\n#Госдума\n#мессенджер\n#ограничения