Российский боевой робот «Маркер» выдержал марш-бросок по пересеченной местности

Боевая машина самостоятельно преодолела 30 км через зимнюю лесостепь.



Челябинск. Челябинская область. Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» автономно преодолела 30-километровый участок пути в зимних условиях. Испытания проводились в Челябинской области, сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований.

Боевая машина двигалась по бездорожью, через лесостепь со снежным покровом, получив маршрутное задание с координатами точки прибытия. В указанном месте робот финишировал через 1,5 часа. На местности «Маркер» ориентировался при помощи системы технического зрения, построенной на новых нейросетевых алгоритмах. Система автономного управления движением платформы корректировала маршрут при возникновении препятствий в виде деревьев, подъемов, оврагов.

На дорогах с твердым покрытием машина способна передвигаться автономно до 48 часов, и до 24 часов - по пересеченной местности. Испытания продолжаются. Вскоре «Маркеру» предстоит самостоятельно преодолеть маршруты в 50, 100 и 200 км.

Отмечается, что экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» разработана в рамках проекта Фонда перспективных исследований.

Как сообщают «Известия», данный робот станет основой взаимодействия наземных и летающих дронов, а также пехоты специального назначения. Одним из видов управления «Маркером» будет голосовое, испытания по этой линии проводились в конце июня.