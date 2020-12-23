Госдума запретила соцсетям и сайтам осуществлять цензуру в интернете

Иначе YouTube, Twitter и Facebook могут быть заблокированы в России.



Москва. Депутаты Государственной Думы приняли закон, не допускающий осуществление цензуры со стороны интернет-сайтов. Документ прошел третье, окончательное чтение 23 декабря, пишет «Интерфакс»

Согласно закону, Роскомнадзор сможет полностью или частично лишать доступа в сеть интернет-ресурсы, ограничивающие распространение на территории нашей страны информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Также законом не допускается дискриминация в отношении материалов российских СМИ.

Инициатива по блокированию сайта при этом должна исходить от Генпрокуратуры по согласованию с министерством иностранных дел.

В пояснительной записке к документу отмечается, что распространению материалов российских СМИ в 2020 году препятствовали соцсети Twitter и Facebook, а также видеохостинг YouTube.