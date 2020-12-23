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Госдума запретила соцсетям и сайтам осуществлять цензуру в интернете

15:53, 23 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Госдума запретила соцсетям и сайтам осуществлять цензуру в интернете
15:53, 23 декабря, 2020
Евгений Кандаков
426
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#Hi-Tech\n#Госдума\n#Роскомнадзор\n#Генпрокуратура\n#законы\n#запреты\n#интернет\n#соцсети\n#Twitter\n#Facebook\n#YouTube\n#цензура
Фото: pixabay.com
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Иначе YouTube, Twitter и Facebook могут быть заблокированы в России.

Москва. Депутаты Государственной Думы приняли закон, не допускающий осуществление цензуры со стороны интернет-сайтов. Документ прошел третье, окончательное чтение 23 декабря, пишет «Интерфакс».
Согласно закону, Роскомнадзор сможет полностью или частично лишать доступа в сеть интернет-ресурсы, ограничивающие распространение на территории нашей страны информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Также законом не допускается дискриминация в отношении материалов российских СМИ.
Инициатива по блокированию сайта при этом должна исходить от Генпрокуратуры по согласованию с министерством иностранных дел.
В пояснительной записке к документу отмечается, что распространению материалов российских СМИ в 2020 году препятствовали соцсети Twitter и Facebook, а также видеохостинг YouTube.
15:53, 23 декабря, 2020
Евгений Кандаков
426
0
#Hi-Tech\n#Госдума\n#Роскомнадзор\n#Генпрокуратура\n#законы\n#запреты\n#интернет\n#соцсети\n#Twitter\n#Facebook\n#YouTube\n#цензура