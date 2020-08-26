Сотовых операторов и банки обяжут защищать россиян от телефонных мошенников

Соответствующий закон подготовило Минэкономразвития.



Москва. Мобильные операторы вместе с банками разработают единую систему защиты клиентов от мошеннических звонков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст законопроекта, который готовится внести в правительство и Госдуму Минэкономразвития.

Речь идет о так называемой антифрод-системе, блокирующей звонки злоумышленников клиентам якобы от лица кредитных организаций. Документ об этом планируется принять в дополнение к закону «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Также готовится ряд изменений в закон «О связи». Он запрещает операторам обрабатывать содержание бесед и сообщений. Однако это положение не будет нарушено при использовании технологий, позволяющих анализировать длительность и количество телефонных разговоров, а также другие внешние признаки вероятных мошеннических звонков.

Новшество поможет сберечь свои деньги как гражданам, так и банкам, считают в Минэкономразвития. В 2019 году аферисты похитили со счетов клиентов финансовых организаций более 6,4 млрд рублей.

Систему планируется внедрить после обстоятельного тестирования и при условии постоянного мониторинга на предмет возможных нарушений прав и свобод граждан, заявили в Минэкономразвития.

В то же время опрошенные изданием эксперты отмечают, что подобные технологии уже используются сотовыми операторами. Однако данными о номерах мошенников они не обмениваются. При этом специалисты указывают на невысокую эффективность применяемых программ. Полной победы над мошенниками они не дают, зато могут быть использованы для очернения имиджа добросовестных компаний и организаций.