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Российские специалисты научились добывать спирты и эфиры из сточных вод

17:58, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Российские специалисты научились добывать спирты и эфиры из сточных вод
17:58, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
53
0
#промышленность\n#экология\n#нефть\n#Hi-Tech\n#фармацевтика\n#опасные отходы\n#химия\n#производство\n#изобретения
Фото: pixabay.com
53
0

Для этого химики создали специальную фильтрующую мембрану.

Москва. Новый высокоэффективный способ получения полезных веществ из отходов разработали ученые Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН. Как сообщили в пресс-службе Российского научного фонда, идея была поддержана грантом Президентской программы исследовательских проектов.

Ученые изобрели метод выделять так называемые оксигенаты - спирты и простые эфиры - из стоков нефтехимической и фармацевтической отраслей. Эти вещества токсичны для окружающей среды, но востребованы промышленностью.

Химики создали полимерную мембрану, позволяющие отфильтровать из отходов полезную составляющую. Она сравнительно дешева в производстве и дает втрое больший эффект, чем другие способы очистки.

Мембрана состоит из пористой полимерной подложки и тонкого разделительного слоя из каучука толщиной всего 0,005 миллиметра. Материал позволяет производить микрофильтрацию, отделяющую газообразные спирты и эфиры от воды.

Жидкие отходы нагревают до 60 градусов. При этом газообразные фракции испаряются и первыми проходят через мембрану. На выходе химики получают сперва высокооктановые присадки для бензина и моторных масел, а затем очищенную воду. Процесс экологически безопасен.

Моторные масла с данными присадками – повышенного качества, а бензин с ними расходуется медленнее, причем выделяет меньше выхлопных газов. Кроме того, полученные вещества можно использовать в качестве органических растворителей или сырья для производства фармацевтических препаратов.

Мембраны имеют также потенциал для использования в нефтяной промышленности – с их помощью можно разделять нефтяные и попутные газы.

17:58, 04 февраля, 2020
Евгений Кандаков
53
0
#промышленность\n#экология\n#нефть\n#Hi-Tech\n#фармацевтика\n#опасные отходы\n#химия\n#производство\n#изобретения

 

 

 


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