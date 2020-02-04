Российские специалисты научились добывать спирты и эфиры из сточных вод

Для этого химики создали специальную фильтрующую мембрану.



Москва. Новый высокоэффективный способ получения полезных веществ из отходов разработали ученые Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН. Как сообщили в пресс-службе Российского научного фонда, идея была поддержана грантом Президентской программы исследовательских проектов.

Ученые изобрели метод выделять так называемые оксигенаты - спирты и простые эфиры - из стоков нефтехимической и фармацевтической отраслей. Эти вещества токсичны для окружающей среды, но востребованы промышленностью.

Химики создали полимерную мембрану, позволяющие отфильтровать из отходов полезную составляющую. Она сравнительно дешева в производстве и дает втрое больший эффект, чем другие способы очистки.

Мембрана состоит из пористой полимерной подложки и тонкого разделительного слоя из каучука толщиной всего 0,005 миллиметра. Материал позволяет производить микрофильтрацию, отделяющую газообразные спирты и эфиры от воды.

Жидкие отходы нагревают до 60 градусов. При этом газообразные фракции испаряются и первыми проходят через мембрану. На выходе химики получают сперва высокооктановые присадки для бензина и моторных масел, а затем очищенную воду. Процесс экологически безопасен.

Моторные масла с данными присадками – повышенного качества, а бензин с ними расходуется медленнее, причем выделяет меньше выхлопных газов. Кроме того, полученные вещества можно использовать в качестве органических растворителей или сырья для производства фармацевтических препаратов.

Мембраны имеют также потенциал для использования в нефтяной промышленности – с их помощью можно разделять нефтяные и попутные газы.