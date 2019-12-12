Россиянам разрешили самостоятельно производить и продавать электричество

Микрогенерацией с помощью солнечных батарей, ветряков и иных источников теперь смогут заниматься жители частного сектора.

Москва. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации. Это значит, что в скором времени жители частных домов смогут сами производить электроэнергию и даже быть ее поставщиками, сообщается на официальном сайте российского парламента.

В законе прописано понятие «объект микрогенерации». Его владельцу дается право генерировать и продавать электроэнергию. Объектом микрогенерации может быть установленная на частном доме солнечная батарея, а также ветряной или дизельный генератор. При этом его владелец может не только обеспечивать электричеством себя, но и продавать излишки по средневзвешенной цене оптового рынка. Объем такой выдачи не должен превышать 15 кВт, во избежание перегрузок сети.

Порядок подсоединения объектов микрогенерации к сети будет упрощенным, чтобы их владельцы не страдали от бюрократических сложностей.