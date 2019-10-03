МегаФон «прокачался» для геймеров

Теперь абоненты получили доступ к самым популярным в мире играм.

МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игр Blizzard Entertainment. Теперь абоненты получили доступ к самым популярным в мире играм: Diablo, Overwatch и World of Warcraft. Эксперты считают, что это привлечет к оператору новых клиентов.

Сервис «МегаФон.Игры» объединил геймеров страны на одной площадке, здесь можно со счета мобильного телефона оплатить услуги сервиса Battle.net и приобрести цифровые копии игр со скидкой.

«Blizzard, производитель самых известных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона», - отмечает коммерческий директор МегаФон Влад Вольфсон.

Пользователей также ждет бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах. Впереди – приток клиентов самых разных возрастов, полагают эксперты телекома.

Абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем заинтересуются предложением, полагает генеральный директор ИА «TelecomDaily» Денис Кусков. «Выпустив на рынок «МегаФон.Игры» с доступом и скидками на самые популярные в мире игры, МегаФон привлечет и переманит к себе большое количество молодежной аудитории и людей постарше, до этого лояльных к другим операторам связи», - добавляет он.

«Геймерское сообщество стало одним из главных драйверов продаж продвинутых цифровых продуктов и сервисов. Производители оборудования отметили, что в России по итогам 2018 года рост потребления геймерских решений вырос на 30-40%, и 2019 год обещает сохранить высокие темпы роста. Причем теперь геймеры предпочитают не только ПК и консоли, но и мобильные устройства. Уже есть игровые смартфоны - например, ASUS ROG Phone», - добавил IT-эксперт Сергей Вильянов.