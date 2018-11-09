Ростовские инженеры создадут технологию выращивания «живых» имплантов

«Детали» будут печататься на 3D-принтере.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Инженеры Донского государственного технического университета работают над технологией выращивания долговечных имплантов из живых клеток. Как сообщается на сайте учреждения, «крепиться» клетки будут на биоактивные каркасы – скаффолах.

каркасы Скаффолы печатаются на 3D-принтере. На «подселяют» молодые клетки костной ткани пациента. Таким образом организм не будет отторгать «инородные тела», также отпадет проблема заражения.

Сейчас для подобных процедур необходим донор.

В качестве основы для изготовления каркасов инженеры используют медицинский сплав титана.

Основными потребителями разработчики видят медучреждения и научные институты, которые занимаются исследованиями в области регенерации и биоинженерии.