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Ростовские инженеры создадут технологию выращивания «живых» имплантов

18:40, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
18:40, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#Ростов-на-Дону\n#инженер\n#новые технологии
Фото: donstu.ru
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«Детали» будут печататься на 3D-принтере.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Инженеры Донского государственного технического университета работают над технологией выращивания долговечных имплантов из живых клеток. Как сообщается на сайте учреждения, «крепиться» клетки будут на биоактивные каркасы – скаффолах.

каркасы Скаффолы печатаются на 3D-принтере. На «подселяют» молодые клетки костной ткани пациента. Таким образом организм не будет отторгать «инородные тела», также отпадет проблема заражения.

Сейчас для подобных процедур необходим донор.

В качестве основы для изготовления каркасов инженеры используют медицинский сплав титана.

Основными потребителями разработчики видят медучреждения и научные институты, которые занимаются исследованиями в области регенерации и биоинженерии.

18:40, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
535
0
#Ростов-на-Дону\n#инженер\n#новые технологии

 

 

 


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