play
pause
  • $ 67.79 ↓
  • € 78.41 ↓

Россия восстановила систему контроля космоса

10:25, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
10:25, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
169
0
#космос\n#Москва\n#Россия\n#РАН\n#мусор
Фото: pixabay.com
169
0

Главная задача учёных - решение проблемы космического мусора.

Москва. Институт прикладной математики имени Келдыша РАН создал распределённую по земному шару сеть телескопов для контроля космического пространства. Как сообщает РИА Новости, систему создали взамен единой сети наблюдения за околоземной орбитой, переставшей функционировать с распадом СССР.

«Возобновлены наблюдения десяти старых обсерваторий: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария). Изучены новые места и организованы еще восемь пунктов наблюдений - на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике. Перекрыта вся геостационарная орбита», - говорится в документе.

Возвращённые в строй и новые телескопы, находящиеся в ведении института Келдыша, получают данные о запусках спутников, их разрушении на орбите или входе в атмосферу, следят за потенциально опасными сближениями космических аппаратов, отслеживают и уточняют модели распространения космического мусора.

По данным НАСА, на околоземной орбите находятся около 19 тыс. искусственных объектов, видимых с Земли. В каталоге российской Системы контроля космического пространства числятся 13 тысяч искусственных объектов: 7 тыс. размером более 20 см на низкой околоземной орбите и 6 тыс. размером 20-40 см на высокой околоземной орбите.

В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться - вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.

В феврале 2009 года на орбите произошло первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов - советского военного спутника «Космос-2251» и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33. Они развалились почти на 2 тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.

10:25, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
169
0
#космос\n#Москва\n#Россия\n#РАН\n#мусор

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11603

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

7198
11:30, 18 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

5148
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

4983
17:32, 22 августа, 2018

Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

4339
16:25, 23 августа, 2018

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

13:03, 19 августа, 2018
3740

Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

2800
16:55, 23 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2553
18:56, 18 августа, 2018

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2358
17:50, 20 августа, 2018

В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками

2323
17:45, 21 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
4343

Иран показал истребитель собственного производства

4085
14:10, 21 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2661
09:32, 21 августа, 2018

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

2135
10:35, 18 августа, 2018

В аризонской больнице одновременно забеременели 16 медсестер

1937
16:05, 19 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 августа, 2018

Перекладка воздушных сетей в Ижевске

24 августа, 2018

Завершение ремонтных работ «УКСа» в Ижевске

24 августа, 2018