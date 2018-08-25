Россия восстановила систему контроля космоса

Главная задача учёных - решение проблемы космического мусора.

Москва. Институт прикладной математики имени Келдыша РАН создал распределённую по земному шару сеть телескопов для контроля космического пространства. Как сообщает РИА Новости, систему создали взамен единой сети наблюдения за околоземной орбитой, переставшей функционировать с распадом СССР.

«Возобновлены наблюдения десяти старых обсерваторий: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария). Изучены новые места и организованы еще восемь пунктов наблюдений - на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике. Перекрыта вся геостационарная орбита», - говорится в документе.

Возвращённые в строй и новые телескопы, находящиеся в ведении института Келдыша, получают данные о запусках спутников, их разрушении на орбите или входе в атмосферу, следят за потенциально опасными сближениями космических аппаратов, отслеживают и уточняют модели распространения космического мусора.

По данным НАСА, на околоземной орбите находятся около 19 тыс. искусственных объектов, видимых с Земли. В каталоге российской Системы контроля космического пространства числятся 13 тысяч искусственных объектов: 7 тыс. размером более 20 см на низкой околоземной орбите и 6 тыс. размером 20-40 см на высокой околоземной орбите.

В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться - вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.

В феврале 2009 года на орбите произошло первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов - советского военного спутника «Космос-2251» и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33. Они развалились почти на 2 тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.