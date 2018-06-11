Тюмень претендует на звание столицы российского киберспорта

Более 5 тыс. человек приняли участие в КиберФестивале в марте 2018 года.

Тюмень. На проведение финала Кубка России по киберспорту в 2018 году претендует Тюмень. Как сообщает РИА Новости, в июне 2018 года регион ведёт переговоры по этому вопросу с Федерацией компьютерного спорта России.

«Заявка на проведение финала подана, ждем оглашения результатов. В наших планах - сделать Тюменскую область киберспортивной столицей России. Мы готовы встречаться и обсуждать любые конструктивные предложения», - сообщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на конференции блогеров «НеФорум-2018».

Врио губернатора напомнил, что в марте 2018 года Тюмень принимала крупный КиберФестиваль, в котором участвовали более пяти тысяч человек. В крупнейшем ЛАН-турнире по танкам в России приняли участие одновременно игроки из 32 городов.

«Мы рады, что наш регион интересен блогерскому сообществу. Блогосфера - важная часть современной жизни, практически центр информационного пространства. Мы не боимся приглашать самых разных людей, потому что большинству из тех, кто здесь побывал, Тюменская область нравится», - сказал Александр Моор.