play
pause
  • $ 62.34 ↓
  • € 73.37 ↓

Тюмень претендует на звание столицы российского киберспорта

14:35, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
14:35, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
149
0
#спорт\n#блогеры\n#Тюмень\n#блогер\n#киберспорт
Фото: НеФеорум Блогеров (vk.com/neforumblog)
149
0

Более 5 тыс. человек приняли участие в КиберФестивале в марте 2018 года.

Тюмень. На проведение финала Кубка России по киберспорту в 2018 году претендует Тюмень. Как сообщает РИА Новости, в июне 2018 года регион ведёт переговоры по этому вопросу с Федерацией компьютерного спорта России.

«Заявка на проведение финала подана, ждем оглашения результатов. В наших планах - сделать Тюменскую область киберспортивной столицей России. Мы готовы встречаться и обсуждать любые конструктивные предложения», - сообщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на конференции блогеров «НеФорум-2018».

Врио губернатора напомнил, что в марте 2018 года Тюмень принимала крупный КиберФестиваль, в котором участвовали более пяти тысяч человек. В крупнейшем ЛАН-турнире по танкам в России приняли участие одновременно игроки из 32 городов.

«Мы рады, что наш регион интересен блогерскому сообществу. Блогосфера - важная часть современной жизни, практически центр информационного пространства. Мы не боимся приглашать самых разных людей, потому что большинству из тех, кто здесь побывал, Тюменская область нравится», - сказал Александр Моор.

14:35, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
149
0
#спорт\n#блогеры\n#Тюмень\n#блогер\n#киберспорт

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
14919

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

10659
11:50, 04 июня, 2018

Военные прибыли охранять территорию села Пугачево в Удмуртии

5822
11:25, 04 июня, 2018

Вячеслава Правдзинского и Сергея Панова назначили советниками главы Удмуртии

4038
17:57, 04 июня, 2018

Огонь на поражение: полицейские Удмуртии рассказали о применении табельного оружия

3867
12:38, 04 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
5233

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

2726
15:22, 05 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2635
19:08, 05 июня, 2018

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2513
19:04, 04 июня, 2018

Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

2111
17:37, 07 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

15:41, 09 июня, 2018
2221

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

2001
19:19, 07 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1966
11:27, 05 июня, 2018

Ушла из жизни кинорежиссер Кира Муратова

1753
10:21, 07 июня, 2018

Китайский рак, убежавший из кастрюли с кипятком, стал героем Интернета

1622
12:18, 04 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

09 июня, 2018

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

08 июня, 2018

Центр временного содержания иностранных граждан

08 июня, 2018