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Россия испытает многоразовую космическую ракету в 2022 году

11:29, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
11:29, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#технологии\n#космос\n#Россия\n#Роскосмос\n#ракеты\n#новые разработки
Фото: roscosmos.ru
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Она будет способна доставить на орбиту до 600 кг полезной нагрузки.  

Москва. Первую возвращаемую космическую ракету российские инженеры испытают в 2022 году. Об этом сообщил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский, сообщает РИА «Новости»

Ракету создают совместно ФПИ, «Роскосмос» и Объединенная авиастроительная корпорация. Уже подготовлен предварительный проект возвращаемого блока. Летные испытания намечены на 2022 год.   

Двигатели ракеты работают на жидком кислороде и сжиженном метане. Запуск будет осуществляться с мобильных пусковых комплексов. На высоте 59–66 км первая ступень отделится и вернется на турбореактивном двигателе в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу.   

Система способна доставить на орбиту до 600 кг полезной нагрузки. Вывод спутников в околоземное пространство такой системой будет в полтора-два раза дешевле, чем с помощью обычных ракет. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены двигателей.

11:29, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
148
0
#технологии\n#космос\n#Россия\n#Роскосмос\n#ракеты\n#новые разработки

 

 

 


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