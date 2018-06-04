Россия испытает многоразовую космическую ракету в 2022 году

Она будет способна доставить на орбиту до 600 кг полезной нагрузки.

Москва. Первую возвращаемую космическую ракету российские инженеры испытают в 2022 году. Об этом сообщил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский, сообщает РИА «Новости».

Ракету создают совместно ФПИ, «Роскосмос» и Объединенная авиастроительная корпорация. Уже подготовлен предварительный проект возвращаемого блока. Летные испытания намечены на 2022 год.

Двигатели ракеты работают на жидком кислороде и сжиженном метане. Запуск будет осуществляться с мобильных пусковых комплексов. На высоте 59–66 км первая ступень отделится и вернется на турбореактивном двигателе в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу.

Система способна доставить на орбиту до 600 кг полезной нагрузки. Вывод спутников в околоземное пространство такой системой будет в полтора-два раза дешевле, чем с помощью обычных ракет. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены двигателей.