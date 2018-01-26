«ВКонтакте», Mail.ru и «Яндекс» вошли в топ-100 самых популярных интернет-сайтов мира

Исследование провела аналитическая компания Similar Web.

Москва. Три российских сайта - «ВКонтакте», Mail.ru и «Яндекс» - вошли в сотню самых посещаемых на планете. Исследование провела аналитическая компания Similar Web, пишет РБК.

Самым популярным порталом оказался Google. За год англоязычным поисковиком и его версиями для других стран воспользовалось 26,697 млрд уникальных пользователей (под ними следует понимать не только людей, но и используемые компьютеры, включая домашние, рабочие, планшеты, смартфоны и иные мобильные устройства).

Вторым в перечне идет видеохостинг YouTube. В прошлом году на нем было зарегистрировано 22,9 млрд посещений с разных IP-адресов.

Третью позицию по числу пользователей заняла социальная сеть Facebook. За год ее посетило 21,865 млрд интернет-пользователей.

В двадцатку самых популярных сайтов вошли также онлайн-магазины, электронные энциклопедии и ряд других ресурсов.

На 61-м месте в перечне находится сайт русскоязычной социальной сети «ВКонтакте». Почтовый сайт Mail.ru оказался на 68-й позиции. Поисковик «Яндекс» вошел в топ-100 мировых сайтов под 82-м номером.