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      «ВКонтакте», Mail.ru и «Яндекс» вошли в топ-100 самых популярных интернет-сайтов мира

      15:16, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:16, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      230
      0
      #интернет\n#рейтинг\n#Hi-Tech\n#социальные сети\n#поисковые запросы\n#информационные технологии\n#сайт\n#ИТ-компании
      Фото: pixabay.com
      230
      0

      Исследование провела аналитическая компания Similar Web.  

      Москва. Три российских сайта - «ВКонтакте», Mail.ru и «Яндекс» - вошли в сотню самых посещаемых на планете. Исследование провела аналитическая компания Similar Web, пишет РБК.   

      Самым популярным порталом оказался Google. За год англоязычным поисковиком и его версиями для других стран воспользовалось 26,697 млрд уникальных пользователей (под ними следует понимать не только людей, но и используемые компьютеры, включая домашние, рабочие, планшеты, смартфоны и иные мобильные устройства). 

      Вторым в перечне идет видеохостинг YouTube. В прошлом году на нем было зарегистрировано 22,9 млрд посещений с разных IP-адресов.   

      Третью позицию по числу пользователей заняла социальная сеть Facebook. За год ее посетило 21,865 млрд интернет-пользователей.

      В двадцатку самых популярных сайтов вошли также онлайн-магазины, электронные энциклопедии и ряд других ресурсов. 

      На 61-м месте в перечне находится сайт русскоязычной социальной сети «ВКонтакте». Почтовый сайт Mail.ru оказался на 68-й позиции. Поисковик «Яндекс» вошел в топ-100 мировых сайтов под 82-м номером.

      15:16, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      230
      0
      #интернет\n#рейтинг\n#Hi-Tech\n#социальные сети\n#поисковые запросы\n#информационные технологии\n#сайт\n#ИТ-компании

       

       

       

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