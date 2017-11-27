  • $ 58.53 ↑
  • € 69.33 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Соцсеть «ВКонтакте» разрешила пользователям редактировать отправленные сообщения

      17:46, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:46, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      298
      0
      #интернет\n#Hi-Tech\n#ВКонтакте\n#соцсети
      298
      0

      Кроме того, теперь можно добавлять в беседы не только своих друзей.  

      Санкт-Петербург. У пользователей «ВКонтакте» появилась возможность редактировать свои сообщения после отправки. Об этом сообщает телеканал «360°» со ссылкой на пресс‐службу соцсети. 

      Сообщается, в частности, что внести изменения в текст можно в течение 24 часов. Для этого необходимо нажать на значок карандаша, появившийся рядом с кнопкой удаления сообщения. 

      Новая функция доступна как в обычном браузере, так и в мобильных приложениях на Android, а в скором времени разработчики обещают адаптировать ее и для iOS. 

      Также «ВКонтакте» теперь можно добавлять в беседы любых пользователей, а не только собственных друзей: достаточно отправить им ссылку-приглашение. Те, в свою очередь, могут отказаться от участия в чате.

      17:46, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      298
      0
      #интернет\n#Hi-Tech\n#ВКонтакте\n#соцсети

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      13237

      В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

      11062
      19:04, 24 ноября, 2017

      В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном ухудшении дорожной ситуации

      8861
      13:01, 26 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      7620
      09:48, 21 ноября, 2017

      Удмуртский Гидрометцентр: в республике радиационный фон в норме

      4940
      12:19, 21 ноября, 2017

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      17:00, 23 ноября, 2017
      2523

      Эксперты: цены на бензин в 2018 году могут взлететь до 50 рублей

      952
      15:33, 20 ноября, 2017

      В Омске беременная женщина кинула нож в своего четырехлетнего сына

      838
      11:55, 24 ноября, 2017

      В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников

      828
      11:00, 23 ноября, 2017

      В России могут упростить процесс раздела имущества при разводе

      823
      10:10, 20 ноября, 2017

      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      18:51, 23 ноября, 2017
      1095

      Ушел из жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский

      869
      12:26, 22 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      862
      19:17, 21 ноября, 2017

      Пользователи Facebook больше не могут удалять свои посты

      729
      09:05, 20 ноября, 2017

      Российских скелетонистов лишили «золота» и «бронзы» Олимпиады в Сочи

      655
      19:13, 22 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: результаты обследования разрушенного дома и новое руководство «Удмуртавтодора»

      Босс за прилавком

      ДТП на трассе «Сарапул-Камбарка»