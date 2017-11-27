Соцсеть «ВКонтакте» разрешила пользователям редактировать отправленные сообщения

Кроме того, теперь можно добавлять в беседы не только своих друзей.

Санкт-Петербург. У пользователей «ВКонтакте» появилась возможность редактировать свои сообщения после отправки. Об этом сообщает телеканал «360°» со ссылкой на пресс‐службу соцсети.

Сообщается, в частности, что внести изменения в текст можно в течение 24 часов. Для этого необходимо нажать на значок карандаша, появившийся рядом с кнопкой удаления сообщения.

Новая функция доступна как в обычном браузере, так и в мобильных приложениях на Android, а в скором времени разработчики обещают адаптировать ее и для iOS.

Также «ВКонтакте» теперь можно добавлять в беседы любых пользователей, а не только собственных друзей: достаточно отправить им ссылку-приглашение. Те, в свою очередь, могут отказаться от участия в чате.