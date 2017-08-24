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      Поставщиков компьютеров для системы ГАС «Выборы» обвинили в картельном сговоре

      17:20, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      17:20, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      57
      0
      Фото: pixabay.com
      57
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      Данная система позволяет быстро подсчитывать результаты голосования.  

      Москва. В Федеральной антимонопольной службе России объявили о выявлении картельного сговора между поставщиками компьютеров для системы ГАС «Выборы». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.  

      Отмечается, что к такому выводу пришла комиссия ФАС России. В нарушении закона «О защите конкуренции» обвиняются ООО «Производственная компания Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед». Также, по мнению антимонопольщиков, к сговору с целью поддержания высокой цены на технику причастны «Национальная компьютерная корпорация», «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-Нетворк».  

      Кроме того, сообщается, что экономическую деятельность этих компаний координировало ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.», которое также признано нарушившим указанный закон.  

      Теперь поставщикам грозят крупные штрафы с оборота.

      17:20, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      57
      0

       

       

       

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