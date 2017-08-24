Поставщиков компьютеров для системы ГАС «Выборы» обвинили в картельном сговоре

Данная система позволяет быстро подсчитывать результаты голосования.

Москва. В Федеральной антимонопольной службе России объявили о выявлении картельного сговора между поставщиками компьютеров для системы ГАС «Выборы». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что к такому выводу пришла комиссия ФАС России. В нарушении закона «О защите конкуренции» обвиняются ООО «Производственная компания Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед». Также, по мнению антимонопольщиков, к сговору с целью поддержания высокой цены на технику причастны «Национальная компьютерная корпорация», «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-Нетворк».

Кроме того, сообщается, что экономическую деятельность этих компаний координировало ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.», которое также признано нарушившим указанный закон.

Теперь поставщикам грозят крупные штрафы с оборота.