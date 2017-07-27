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      «Ростелеком» обнулит тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства

      12:52, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:52, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #интернет\n#Ростелеком\n#Москва\n#Россия\n#wi-fi
      Фото: Ростелеком
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      Такое предложение на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым сделал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

      Москва. Россия. «Ростелеком» обнулит тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. Такое предложение на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым сделал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 августа 2017 года.

      Таким образом, с августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек), можно будет абсолютно бесплатно. Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц.

      «Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства. Мы накопили опыт, собрали и проанализировали обратную связь от администраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту. Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идем навстречу пользователям и делаем интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

      Возможность выхода во всемирную паутину в точках доступа проекта пользуется высоким спросом жителей села. За полтора года работы точек состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. Причем и количество сессий, и трафик растут очень высокими темпами. Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.

      Глава компании рассказал об итогах реализации проекта устранения цифрового неравенства по состоянию на 30 июня 2017 года. План-график строительно-монтажных работ выполняется на 100%. На отчетную дату введено в эксплуатацию 4 690 точек доступа или 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек). Проложено 35 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тыс. километров ВОЛС.

      Как отметил Михаил Осеевский, к реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые на проекте, исключительно российского производства.

      Построенная в рамках проекта устранения цифрового неравенства инфраструктура может быть задействована для реализации других проектов национального масштаба. Например, для обеспечения высокоскоростным доступом в интернет учреждений здравоохранения.

      12:52, 27 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #интернет\n#Ростелеком\n#Москва\n#Россия\n#wi-fi

       

       

       

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