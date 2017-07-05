  • $ 59.23 ↑
  • € 67.3 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Россиян обязали регистрировать своих дронов

      14:04, 05 июля, 2017
      Новичок
      14:04, 05 июля, 2017
      Новичок
      112
      0
      #Hi-Tech\n#авиация\n#Минтранс\n#дроны\n#беспилотник
      Фото: pixabay.com
      112
      0

      Соответствующие поправки в Воздушный кодекс вступили в действие с 5 июля.  

      Москва. В России поставят на учет беспилотники, принадлежащие частным лицам и организациям. С 5 июля 2017 года вступили в действие поправки в Воздушный кодекс РФ, согласно которым все беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов подлежат обязательной регистрации, пишут «Известия».

      Инвентаризацией дронов займется ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», подведомственная Минтрансу. Ранее данное учреждение разработало технологию идентификации беспилотных летательных аппаратов.  

      Напомним, недавно Минпромторг России рекомендовал торговым организациям освоить способы доставки товаров покупателям при помощи беспилотников. Положение об этом содержится в проекте Стратегии развития электронной торговли до 2025 года.

      14:04, 05 июля, 2017
      Новичок
      112
      0
      #Hi-Tech\n#авиация\n#Минтранс\n#дроны\n#беспилотник

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      08:00, 30 июня, 2017
      7779

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      6367
      15:53, 28 июня, 2017

      Экс-руководителя администрации главы Удмуртии Гальцина заподозрили в мошенничестве

      5506
      13:45, 30 июня, 2017

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      4188
      18:29, 04 июля, 2017

      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      4075
      08:44, 02 июля, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      10:43, 29 июня, 2017
      1605

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1146
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      974
      12:00, 02 июля, 2017

      Гости удмуртского Гербера в Москве сыграли в шахматы с чемпионом мира и научились собирать автомат

      839
      18:30, 01 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      806
      12:50, 04 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      15045

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1076
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      982
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      923
      13:43, 28 июня, 2017

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      650
      16:08, 03 июля, 2017

      Мультимедиа

      В Ижевске пьяный водитель врезался в столб

      Удмуртия в минуту: компенсации родственникам погибших в Татарстане и открытие Камского моста

      04 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: подробности аварии в Татарстане и сроки для кандидатов на пост главы региона

      03 июля, 2017