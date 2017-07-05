Россиян обязали регистрировать своих дронов

Соответствующие поправки в Воздушный кодекс вступили в действие с 5 июля.

Москва. В России поставят на учет беспилотники, принадлежащие частным лицам и организациям. С 5 июля 2017 года вступили в действие поправки в Воздушный кодекс РФ, согласно которым все беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов подлежат обязательной регистрации, пишут «Известия».

Инвентаризацией дронов займется ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», подведомственная Минтрансу. Ранее данное учреждение разработало технологию идентификации беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, недавно Минпромторг России рекомендовал торговым организациям освоить способы доставки товаров покупателям при помощи беспилотников. Положение об этом содержится в проекте Стратегии развития электронной торговли до 2025 года.