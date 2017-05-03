Сеть 5G появится в 7 крупных городах России к 2020 году

К 2025 году она охватит 15 городов.

Москва. К 2020 году в 7 крупных городах России планируют внедрить стандарт связи 5G. К 2025 году список стран пополнится еще на 8 городов, пишет «Лайф».

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров отметил, что развитие новейшего стандарта связи – одно из приоритетных направлений программы развития цифровой экономики.

По его мнению, 5G поможет усилить сигнал в наиболее требующих этого местах, но не устранит проблему цифрового неравенства.

В настоящее время стандарт связи 5G пока не разработан на международном уровне и частоты для него не утверждены.