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      Сеть 5G появится в 7 крупных городах России к 2020 году

      19:10, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      19:10, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      137
      0
      #Россия\n#связь\n#мобильная связь\n#общение
      Фото: pixabay.com
      137
      0

      К 2025 году она охватит 15 городов.

      Москва. К 2020 году в 7 крупных городах России планируют внедрить стандарт связи 5G. К 2025 году список стран пополнится еще на 8 городов, пишет «Лайф».

      Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров отметил, что развитие новейшего стандарта связи – одно из приоритетных направлений программы развития цифровой экономики.

      По его мнению, 5G поможет усилить сигнал в наиболее требующих этого местах, но не устранит проблему цифрового неравенства.

      В настоящее время стандарт связи 5G пока не разработан на международном уровне и частоты для него не утверждены.

      19:10, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      137
      0
      #Россия\n#связь\n#мобильная связь\n#общение
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