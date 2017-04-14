Приморские ученые научат роботов собирать вертолеты

Разработку высокотехнологичного комплекса планируют завершить в 2018 году.

Владивосток. Приморские ученые из Дальневосточного федерального университета во Владивостоке занимаются строительством роботов, которые будут в дальнейшем конструировать вертолеты. Специалисты выпустят автоматизированную линию из нескольких роботов, создающих литые детали из магниевых и алюминиевых сплавов, которые используются в строительстве летательных аппаратов, сообщает VistaNews.

Предполагается, что устройства оснастят искусственным интеллектом. Благодаря этому роботы подвергнут обработке детали, о которых им заранее будет известно. Не исключено, что технологию в дальнейшем позаимствуют завод в военно-промышленной области, авто- и приборостроении.

Ученые из Владивостока работают над проектом по заказу компании «Прогресс» с 2016 года. Завершение намечено на 2018 год.