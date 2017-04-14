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      Приморские ученые научат роботов собирать вертолеты

      16:30, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:30, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      94
      0
      #ученые\n#вертолет\n#Владивосток\n#роботы\n#новые технологии
      Фото: publicdomainpictures.net
      94
      0

      Разработку высокотехнологичного комплекса планируют завершить в 2018 году.

      Владивосток. Приморские ученые из Дальневосточного федерального университета во Владивостоке занимаются строительством роботов, которые будут в дальнейшем конструировать вертолеты. Специалисты выпустят автоматизированную линию из нескольких роботов, создающих литые детали из магниевых и алюминиевых сплавов, которые используются в строительстве летательных аппаратов, сообщает VistaNews.

      Предполагается, что устройства оснастят искусственным интеллектом. Благодаря этому роботы подвергнут обработке детали, о которых им заранее будет известно. Не исключено, что технологию в дальнейшем позаимствуют завод в военно-промышленной области, авто- и приборостроении.

      Ученые из Владивостока работают над проектом по заказу компании «Прогресс» с 2016 года. Завершение намечено на 2018 год. 

      16:30, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      94
      0
      #ученые\n#вертолет\n#Владивосток\n#роботы\n#новые технологии
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