В России создали диск для хранения данных с гарантией в 100 тысяч лет

Массовое производство начнется в 2021 году.

Москва. Российские специалисты по заданию Фонда перспективных исследований (ФПИ) создали диск, способный хранить данные в течение 100 тысяч лет. О разработке рассказали в лаборатории лазерного наноструктурирования стекла Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, сообщает «Экономика сегодня».

Устройство, сделанное на основе кварцевого стекла, напоминает обычный CD-диск, но имеет особое излучение фемтосекундного лазера. «Вечный диск» не боится огня, воды и космической радиации. Объем памяти составляет 1 Тб, скорость записи – не менее 36 Мбит/с, скорость чтения – до 50 Мбит/с.

Над проектом начали работать в 2015 году. В настоящее время проводятся переговоры с потенциальными потребителями. В 2018 году специалисты приступят к опытно-конструкторской работе, а в 2021 году запустится промышленное производство.

Предполагается, что технология будет незаменима для хранения особо ценных государственных, культурных, научных и других документов.

Стоимость устройства будет соразмерна с ценой современного съемного жесткого диска.