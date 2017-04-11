  • $ 57.39 ↑
  • € 60.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В России создали диск для хранения данных с гарантией в 100 тысяч лет

      18:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      118
      0
      #Россия\n#ученые\n#новые технологии\n#новые разработки
      Фото: pixabay.com
      118
      0

      Массовое производство начнется в 2021 году.

      Москва. Российские специалисты по заданию Фонда перспективных исследований (ФПИ) создали диск, способный хранить данные в течение 100 тысяч лет. О разработке рассказали в лаборатории лазерного наноструктурирования стекла Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, сообщает «Экономика сегодня».

      Устройство, сделанное на основе кварцевого стекла, напоминает обычный CD-диск, но имеет особое излучение фемтосекундного лазера. «Вечный диск» не боится огня, воды и космической радиации. Объем памяти составляет 1 Тб, скорость записи – не менее 36 Мбит/с, скорость чтения – до 50 Мбит/с.

      Над проектом начали работать в 2015 году. В настоящее время проводятся переговоры с потенциальными потребителями. В 2018 году специалисты приступят к опытно-конструкторской работе, а в 2021 году запустится промышленное производство.

      Предполагается, что технология будет незаменима для хранения особо ценных государственных, культурных, научных и других документов.

      Стоимость устройства будет соразмерна с ценой современного съемного жесткого диска.

      18:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      118
      0
      #Россия\n#ученые\n#новые технологии\n#новые разработки
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа