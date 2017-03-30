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      Мессенджер Telegram запустил аудиозвонки в Западной Европе

      17:36, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:36, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      96
      0
      #соцсети\n#общение\n#Павел Дуров
      Фото: pixabay.com
      96
      0

      Голосовые вызовы доступны в версиях для «Андроид» и iOS.

      Москва. Мессенджер Telegram предоставил сервис голосовых звонков в Западной Европе. Интерфейс прост в использовании, но имеет массу инноваций, сообщается в официальном блоге компании.

      Разработчики указывают на безопасность звонков. Для этого нужно сравнить смайлы на экране своего смартфона и адресата. Пользователей избавили от длинных кодов и сложных изображений.

      В посте говорится о высоком качестве звука и быстром соединении. Есть возможность настроить расход трафика.

      При желании пользователи могут указать тех, от кого не желают принимать звонки.

      Функция аудиозвонков пока доступна в Западной Европе, но в скором времени ее смогут оценить пользователи по всему миру.

      17:36, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      96
      0
      #соцсети\n#общение\n#Павел Дуров
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