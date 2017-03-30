Мессенджер Telegram запустил аудиозвонки в Западной Европе

Голосовые вызовы доступны в версиях для «Андроид» и iOS.

Москва. Мессенджер Telegram предоставил сервис голосовых звонков в Западной Европе. Интерфейс прост в использовании, но имеет массу инноваций, сообщается в официальном блоге компании.

Разработчики указывают на безопасность звонков. Для этого нужно сравнить смайлы на экране своего смартфона и адресата. Пользователей избавили от длинных кодов и сложных изображений.

В посте говорится о высоком качестве звука и быстром соединении. Есть возможность настроить расход трафика.

При желании пользователи могут указать тех, от кого не желают принимать звонки.

Функция аудиозвонков пока доступна в Западной Европе, но в скором времени ее смогут оценить пользователи по всему миру.