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      «Google Авиабилеты» предоставил возможность бронировать билеты на поезда

      17:45, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:45, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      83
      0
      #РЖД\n#путешествия\n#Google\n#билеты
      Фото: commons.wikimedia.org
      83
      0

      Представители компании в Москве подтвердили обновление сервиса.

      Москва. Сервис «Google Авиабилеты» обновился. По данным «Лайф», теперь с его помощью можно найти дешевые билеты не только на самолеты, но и на поезда.

       По словам разработчиков, на данный момент доступно около 30 пунктов назначения и свыше 200 маршрутов. Дешевые билеты можно найти по направлениям Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Омск — Новосибирск.

        Обновление дает возможность сравнить предложения авиаперевозчиков и РЖД и стоимость билетов при выборе маршрута на поезде.

        Подобная функция уже доступна в Германии, Испании, Италии и некоторых других европейских городах, сообщают разработчики.

       

      17:45, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      83
      0
      #РЖД\n#путешествия\n#Google\n#билеты
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