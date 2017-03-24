«Google Авиабилеты» предоставил возможность бронировать билеты на поезда

Представители компании в Москве подтвердили обновление сервиса.

Москва. Сервис «Google Авиабилеты» обновился. По данным «Лайф», теперь с его помощью можно найти дешевые билеты не только на самолеты, но и на поезда.

По словам разработчиков, на данный момент доступно около 30 пунктов назначения и свыше 200 маршрутов. Дешевые билеты можно найти по направлениям Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Омск — Новосибирск.

Обновление дает возможность сравнить предложения авиаперевозчиков и РЖД и стоимость билетов при выборе маршрута на поезде.

Подобная функция уже доступна в Германии, Испании, Италии и некоторых других европейских городах, сообщают разработчики.