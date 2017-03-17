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      «Яндекс» будет отслеживать усталость таксистов

      10:14, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      10:14, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      106
      0
      #безопасность\n#автомобилисты\n#такси\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      106
      0

      Компания внедрит специальную IT-систему.

      Москва. «Яндекс» собирается внедрить IT-систему, которая будет следить за состоянием водителей «Яндекс.Такси». Как пишут «Известия» со ссылкой на «Коммерсант», это будут показатели, говорящие о усталости автомобилиста.

      Сервис будет предупреждать водителя, когда ему необходимо отдохнуть.

      «Мы действительно уже несколько месяцев изучаем разные технологические решения, доступные в России и за рубежом. При обнаружении признаков усталости человека за рулем такая система предупредит, что нужно сделать перерыв, и может ограничить прием заказов от пассажиров», - сказал представитель компании.

      Возможно, идею реализуют вместе с компанией «Нейроком», которая обеспечивает безопасность на транспорте, и уже внедрила подобный проект на поездах «РЖД».

      В «Нейрокоме» переговоры с «Яндексом» подтвердили. Система включит в себя браслет, который таксист будет надевать на руку и несколько блоков и датчиков, подключаемых к машине.

      Устройство будет фиксировать электрокожное сопротивление и выявлять переключение внимание водителя. Когда зафиксируется снижение концентрации, браслет подаст сначала световой, а потом звуковой сигнал.

      10:14, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      106
      0
      #безопасность\n#автомобилисты\n#такси\n#автомобиль
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