«Яндекс» будет отслеживать усталость таксистов

Компания внедрит специальную IT-систему.

Москва. «Яндекс» собирается внедрить IT-систему, которая будет следить за состоянием водителей «Яндекс.Такси». Как пишут «Известия» со ссылкой на «Коммерсант», это будут показатели, говорящие о усталости автомобилиста.

Сервис будет предупреждать водителя, когда ему необходимо отдохнуть.

«Мы действительно уже несколько месяцев изучаем разные технологические решения, доступные в России и за рубежом. При обнаружении признаков усталости человека за рулем такая система предупредит, что нужно сделать перерыв, и может ограничить прием заказов от пассажиров», - сказал представитель компании.

Возможно, идею реализуют вместе с компанией «Нейроком», которая обеспечивает безопасность на транспорте, и уже внедрила подобный проект на поездах «РЖД».

В «Нейрокоме» переговоры с «Яндексом» подтвердили. Система включит в себя браслет, который таксист будет надевать на руку и несколько блоков и датчиков, подключаемых к машине.

Устройство будет фиксировать электрокожное сопротивление и выявлять переключение внимание водителя. Когда зафиксируется снижение концентрации, браслет подаст сначала световой, а потом звуковой сигнал.