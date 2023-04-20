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В Роспотребнадзоре прогнозируют вспышку коронавируса «арктур» в конце мая

11:52, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Роспотребнадзоре прогнозируют вспышку коронавируса «арктур» в конце мая
11:52, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#здоровье\n#медицина\n#Россия\n#опасность\n#инфекция\n#Роспотребнадзор\n#эпидемия\n#коронавирус
Фото: pxhere.com
67
0

Прогнозом поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва. В конце мая в России может произойти всплеск заболеваемости коронавирусом подварианта «арктур». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Попова объяснила прогноз тем, что после майских каникул и отпусков жители страны вновь начнут активно контактировать между собой в местах работы и учебы. В таких условиях распространение инфекции начнется к концу мая. 

По мнению главы Роспотребнадзора, сбоев в работе системы здравоохранения страны ожидаемый подъем заболеваемости не вызовет, медучреждения к нему готовы.

«Арктур» является подвариантом коронавируса «омикрон», близким родственником «кракена». При высокой заразности, оба, как правило, протекают в легкой форме. В России зарегистрировано уже 4 случая инфицирования «арктуром».

11:52, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#здоровье\n#медицина\n#Россия\n#опасность\n#инфекция\n#Роспотребнадзор\n#эпидемия\n#коронавирус