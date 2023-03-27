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Банки и МФО могут обязать информировать граждан о взятых кредитах

12:13, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Банки и МФО могут обязать информировать граждан о взятых кредитах
12:13, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
5
0
#Россия\n#деньги\n#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#финансы и деньги\n#банки\n#мошенники\n#денежные займы\n#кредиты
Фото: pxhere.com
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Законопроект об этом рассмотрит Госдума

Москва. Законопроект об автоматическом информировании граждан о полученных ими займах рассмотрит Госдума. Документ внесен в нижнюю палату Федерального Собрания, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на РИА Новости.

Необходимость принятия такого закона объясняется участившимися случаями взятия кредитов мошенниками по документам россиян без их участия. Жертвы оказываются должны крупные суммы, причем узнают об этом только после снятия денег с их счетов судебными приставами или получения уведомлений о просроченных платежах.

Для борьбы с таким видом преступлений предлагается обязать банки и микрофинансовые организации (МФО) через портал госуслуг в обязательном порядке уведомлять граждан об оформлении на их имя займов.

12:13, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
5
0
#Россия\n#деньги\n#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#финансы и деньги\n#банки\n#мошенники\n#денежные займы\n#кредиты