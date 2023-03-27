Банки и МФО могут обязать информировать граждан о взятых кредитах

Москва. Законопроект об автоматическом информировании граждан о полученных ими займах рассмотрит Госдума. Документ внесен в нижнюю палату Федерального Собрания, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на РИА Новости.

Необходимость принятия такого закона объясняется участившимися случаями взятия кредитов мошенниками по документам россиян без их участия. Жертвы оказываются должны крупные суммы, причем узнают об этом только после снятия денег с их счетов судебными приставами или получения уведомлений о просроченных платежах.

Для борьбы с таким видом преступлений предлагается обязать банки и микрофинансовые организации (МФО) через портал госуслуг в обязательном порядке уведомлять граждан об оформлении на их имя займов.